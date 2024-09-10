Теракт в «Крокусе» включили в новый учебник по истории России

В новый учебник по истории РФ для вузов впервые включили теракт в «Крокусе»

В новом учебнике по российской истории для студентов неисторических специальностей и направлений подготовки в разделе специальной военной операции (СВО) впервые рассказали про террористическую атаку в подмосковном «Крокус сити холле», пишет РИА Новости.

В учебнике говорится, что РФ столкнулась с новым витком террористических атак. В нем упоминается взрыв трубопровода «Северный поток-2» в сентябре 2022 года.

«Террористы, совершившие в марте 2024 года чудовищный расстрел мирных жителей в концертном зале "Крокус сити холл", пытались бежать в сторону украинской границы», — отмечается в материале. Авторы подчеркнули, что Украина, которая стоит за терактом в «Крокусе», получила огромную поддержку Запада.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, совершенное вечером 22 марта, стало крупнейшим терактом в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.