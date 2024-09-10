Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:04, 10 сентября 2024Россия

Теракт в «Крокусе» включили в новый учебник по истории России

В новый учебник по истории РФ для вузов впервые включили теракт в «Крокусе»

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В новом учебнике по российской истории для студентов неисторических специальностей и направлений подготовки в разделе специальной военной операции (СВО) впервые рассказали про террористическую атаку в подмосковном «Крокус сити холле», пишет РИА Новости.

В учебнике говорится, что РФ столкнулась с новым витком террористических атак. В нем упоминается взрыв трубопровода «Северный поток-2» в сентябре 2022 года.

«Террористы, совершившие в марте 2024 года чудовищный расстрел мирных жителей в концертном зале "Крокус сити холл", пытались бежать в сторону украинской границы», — отмечается в материале. Авторы подчеркнули, что Украина, которая стоит за терактом в «Крокусе», получила огромную поддержку Запада.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, совершенное вечером 22 марта, стало крупнейшим терактом в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Мирные инициативы по Украине, условия для начала переговоров и ультиматум Зеленского. Что обсуждал Лавров в Эр-Рияде?

      Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

      Теракт в «Крокусе» включили в новый учебник по истории России

      Россиян предупредили об опасности воды из кулеров

      Популярная порноактриса рассказала о разрушенных из-за карьеры отношениях

      В Подмосковье при атаке беспилотника погиб девятилетний ребенок

      Белоусов поздравил освобождавших Новогродовку и Мемрик военных

      Над Раменским городским округом сбили шестой беспилотник

      Умерший в СИЗО фигурант дела о сухпайках препятствовал расследованию

      Названы убытки ЕС от разрыва экономических отношений с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше