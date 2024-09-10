Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 10 сентября 2024Мир

В Венгрии узнали о похудении Орбана после тренировок «русским методом»

Blikk: премьер Венгрии Орбан похудел после тренировок «русским методом»

Фото: Claudia Greco / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметно похудел после начала тренировок «русским методом». Об этом пишет венгерский портал Blikk.

«Виктор Орбан похудел благодаря упорным тренировкам и изменению привычек питания. Премьер тренируется с гирями четыре-пять раз в неделю и берет с собой спортивный инвентарь в поездки за границу», — говорится в материале.

Тренировки с гирями венгерский портал назвал «русским методом», так как они стали популярными еще во времена Советского Союза. С помощью гирь поддерживали форму в армии.

Орбан рассказал, что похудеть ему помогли не только регулярные силовые тренировки, но и диета. Он объяснил, что его аппетит настолько хорош, что он «готов съесть железные гвозди».

Однажды Виктор Орбан перенес еженедельное заседание венгерского правительства из-за футбольных тренировок. В пресс-службе главы венгерского правительства рассказали, что все свое свободное время, выходные и праздники Орбан проводит за тренировками.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Надежды обнулились». Военкор разочаровался в Алаудинове после его рассказа о драке чеченцев и привел в пример Сталина

      Россиянин развеял несколько стереотипов о жизни на Сахалине

      Украина решила потратить все налоги на оборону

      Долги американцев резко выросли

      В рамках дела о перестрелке таксистов задержали более 10 нелегальных мигрантов

      Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы в Курской области

      На Украине раскрыли число находящихся за рубежом граждан

      Стало известно об обходе укреплений Покровска российскими военными

      Активисты потребовали признать участников группы «Каста» иноагентами

      Немецкому автогиганту предсказали падение прибыли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше