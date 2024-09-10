В Венгрии узнали о похудении Орбана после тренировок «русским методом»

Blikk: премьер Венгрии Орбан похудел после тренировок «русским методом»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметно похудел после начала тренировок «русским методом». Об этом пишет венгерский портал Blikk.

«Виктор Орбан похудел благодаря упорным тренировкам и изменению привычек питания. Премьер тренируется с гирями четыре-пять раз в неделю и берет с собой спортивный инвентарь в поездки за границу», — говорится в материале.

Тренировки с гирями венгерский портал назвал «русским методом», так как они стали популярными еще во времена Советского Союза. С помощью гирь поддерживали форму в армии.

Орбан рассказал, что похудеть ему помогли не только регулярные силовые тренировки, но и диета. Он объяснил, что его аппетит настолько хорош, что он «готов съесть железные гвозди».

Однажды Виктор Орбан перенес еженедельное заседание венгерского правительства из-за футбольных тренировок. В пресс-службе главы венгерского правительства рассказали, что все свое свободное время, выходные и праздники Орбан проводит за тренировками.