VK Видео запустила интерактивный контент

VK Видео первой в России запустила интерактивный контент — теперь зритель становится активным участником сюжета, просмотр превращается в совместное приключение, где исход истории зависит от действий пользователя. Впервые в мире создание собственных интерактивных видео будет доступно каждому. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пользователям платформы будет доступно 49 единиц интерактивного контента. Главными героями роликов станут блогеры Влад А4, Эксайл, Милана Стар, Кукояки и ведущие шоу «КликКлак». Так, в фильме «Кошмарный сон А4» зритель окажется внутри кошмарного сна Влада, где будет управлять блогером и помогать сбежать от монстров и других кошмаров, поджидающих внутри сна. В проекте «Помоги Милане» юные пользователи VK Видео смогут собрать свою любимую блогершу Милану Стар на знаковое мероприятие, выбрав наряд, макияж и место, куда она пойдет.

Для юных зрителей в VK Видео будут доступны интерактивные мультфильмы, в которых дети смогут сами выбирать правильные ответы и интересные повороты в сюжетах с любимыми героями: «Азбука родного города» со Смешариками, «Доктор Машинкова», «Клуб "Вопросики"» и «Моя звездочка». Уникальный контент, который будет не только развлекать детей, но и помогать им учиться.

При просмотре интерактивного контента пользователи могут активно участвовать в сюжете, исследуя альтернативные сценарные линии и становясь частью повествования. Чтобы сделать выбор, необходимо в установленное время нажать на специальные кнопки или кликабельные области на экране. Сюжет изменится в зависимости от действий пользователя, позволяя экспериментировать с различными вариантами развития событий или открывать новые финалы.

Вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин рассказал, что компания постоянно ищет новые технологические и продуктовые возможности для пользователей и авторов. «Когда мы предложили новый формат интерактивных видео на платформе, нашей задачей было не просто добавить интересную фичу, а обеспечить стандартизированные гибкие технологии для создания и воспроизведения контента, которые вскоре сможет применять каждый пользователь VK Видео. Мы стремимся создать понятный массовый продукт со встроенным редактором и единое место, в котором собираются и публикуются проекты в интерактивном формате», — отметил он.

CEO видеосервиса интерактивного видео Movika Александра Смирнова сообщила, что интерактивные видео дают новый персонализированный опыт и применимы в любой сфере, где пользователи привыкли к потреблению классического видеоконтента. «Например, в обучении это тот самый edutainment (образование плюс развлечение): можно не только получать информацию, но и делать выбор, ошибаться, получать обратную связь и награды прямо во время просмотра. Каждый новый просмотр может быть уникальным и увлекательным (зритель может отклониться от основной ветки повествования и посмотреть, что скрывается за другими линиями), таким образом можно осветить сложную тему со всех сторон. Кино, сериалы, развлекательные видео, реклама — технология может применяться везде», — пояснила она.