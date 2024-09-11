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15:40, 11 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего депутата Госдумы Пономарева заочно приговорили к 10 годам колонии

В Москве суд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Пономарева к 10 годам

Фото: Serg Glovny / Globallookpress.com

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 10 годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорпрокуратуре.

Суд также лишил Пономарева права в течение четырех лет администрировать сайты. Его признали виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») и 205.2 («Публичное оправдание терроризма») Уголовного кодекса России.

По версии следствия, с 5 по 17 марта 2022 года обвиняемый принимал участие онлайн в мероприятии, на котором «сообщил заведомо ложную информацию о Российской армии» и оправдывал террористическую деятельность.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для него 14 лет колонии общего режима и запрет на пять лет администрировать сайты. Пономарев находится в международном розыске. Он живет за пределами России.

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