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15:17, 11 сентября 2024Культура

Дочь Прилучного и Муцениеце стала актрисой

Дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Мия стала актрисой

Кадр: Telegram-канал AgataMucenieceLife

Дочь актеров Павла Прилучного и его бывшей супруги Агаты Муцениеце Мия стала актрисой. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.

Муцениеце поделилась видео с первого спектакля восьмилетней дочери — девочка сыграла в постановке «Стрим». «Моя любимая девочка. Спасибо, что ты есть! С премьерой тебя, моя талантливая кошечка, мама рядом», — подписала кадры актриса.

Ранее Агата Муцениеце высказалась после прошедшего судебного заседания по разделу детей с бывшим супругом, актером Павлом Прилучным.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, в 2016-м— дочь Мия. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.

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