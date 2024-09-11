Дочь Прилучного и Муцениеце стала актрисой

Дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Мия стала актрисой

Дочь актеров Павла Прилучного и его бывшей супруги Агаты Муцениеце Мия стала актрисой. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.

Муцениеце поделилась видео с первого спектакля восьмилетней дочери — девочка сыграла в постановке «Стрим». «Моя любимая девочка. Спасибо, что ты есть! С премьерой тебя, моя талантливая кошечка, мама рядом», — подписала кадры актриса.

Ранее Агата Муцениеце высказалась после прошедшего судебного заседания по разделу детей с бывшим супругом, актером Павлом Прилучным.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, в 2016-м— дочь Мия. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.