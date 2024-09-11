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14:34, 11 сентября 2024Мир

Эрдоган раскрыл позицию Турции по Крыму

Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России. Об этом он заявил в видеообращении к саммиту «лидеров "Крымской платформы"», передает агентство Anadolu.

«Наша поддержка ее независимости [Украины] является постоянной, включая Крым», — сказал политик.

Он также добавил, что подобные требования якобы «соответствуют нормам международного права». Кроме того, Эрдоган добавил, что Турция поддерживает меры Украины, принимаемые в отношении крымских татар.

19 сентября прошлого года Эрдоган заявил, что Россия никогда не покинет Крым. Он подчеркнул, что пришел к такому выводу после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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      Максим Габриелян
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