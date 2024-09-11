Минобороны рассказало подробности о попытке ВСУ захватить буровую платформу в Черном море

Минобороны: для захвата буровой вышки ВСУ направили 14 американских катеров

Для захвата буровой платформы «Крым-2» в Черном море Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили 14 американских катеров Willard «Sea Force» с десантниками. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

В ходе боестолкновения российские военнослужащие потопили восемь суден, а также уничтожили до 80 солдат противника.

В оборонном ведомстве добавили, что оставшиеся шесть катеров отступили. Десантники, которые находились на них, не предприняли попыток забрать раненых сослуживцев, оставшихся в воде.

О попытке захвата буровой платформы журналистам ранее сообщили в Минобороны России. По их данным, боестолкновение произошло в ночь на 11 сентября.