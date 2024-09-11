Названы регионы России с самым доступным жильем

«Известия»: быстрее всего накопить на жилье в России можно в НАО, ЯНАО и ХМАО

Быстрее всего в России накопить на первичное или вторичное жилье можно в трех регионах — Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (НАО, ЯНАО и ХМАО). Регионы с самым доступным жильем назвали эксперты ВТБ и «Метра квадратного» (М2), их исследование приводят «Известия».

По информации издания, жители перечисленных регионов смогут купить квартиру на два года быстрее, чем в других субъектах страны. Отмечается, что для покупки жилья в новостройке в НАО придется полностью отложить 45 месячных зарплат, а в ЯНАО — 51 зарплату.

Если же жители ЯНАО, НАО или ХМАО захотят купить квартиру на вторичном рынке, им в среднем придется отложить до 46 зарплат.

Ранее сообщалось, что НАО и ЯНАО возглавили рейтинг зарплат в малых городах страны. Так, в небольших населенных пунктах ЯНАО средняя зарплата составила 128 тысяч рублей, что равно 5,3 стандартного потребительского набора, а в НАО — 118 тысяч, которых достаточно для 4,6 набора товаров и услуг.