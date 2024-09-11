69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
11:49, 11 сентября 202469-я параллель

Названы регионы России с самым доступным жильем

«Известия»: быстрее всего накопить на жилье в России можно в НАО, ЯНАО и ХМАО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Быстрее всего в России накопить на первичное или вторичное жилье можно в трех регионах — Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (НАО, ЯНАО и ХМАО). Регионы с самым доступным жильем назвали эксперты ВТБ и «Метра квадратного» (М2), их исследование приводят «Известия».

По информации издания, жители перечисленных регионов смогут купить квартиру на два года быстрее, чем в других субъектах страны. Отмечается, что для покупки жилья в новостройке в НАО придется полностью отложить 45 месячных зарплат, а в ЯНАО — 51 зарплату.

Если же жители ЯНАО, НАО или ХМАО захотят купить квартиру на вторичном рынке, им в среднем придется отложить до 46 зарплат.

Ранее сообщалось, что НАО и ЯНАО возглавили рейтинг зарплат в малых городах страны. Так, в небольших населенных пунктах ЯНАО средняя зарплата составила 128 тысяч рублей, что равно 5,3 стандартного потребительского набора, а в НАО — 118 тысяч, которых достаточно для 4,6 набора товаров и услуг.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о полете украинского дрона в российской Арктике со стороны страны НАТО

      Назван способ защититься от деменции

      Женщина обручилась с пожизненно осужденным и рассказала о совместной жизни

      Один из видов российского экспорта упал больше чем на треть

      Азербайджан обвинил Армению в обстреле

      В России оценили риски остаться без зерна из-за непогоды

      В России пригрозили ответом на удары ВСУ западным оружием вглубь страны

      Маск заявил о фактическом управлении США Камалой Харрис

      Украина определилась со страной-модератором мирных переговоров с Россией

      В Москве мужчина обстрелял бар из автомата АК-47

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше