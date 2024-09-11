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02:14, 11 сентября 2024Мир

Путин сообщил о наращивании США военного присутствия у границ России

Путин заявил, что США наращивают военное присутствие у границ России

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

США наращивают военное присутствие у границ России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на командно-штабных учениях «Океан-2024», его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Вашингтон объясняет это противодействием «российской угрозе» и Китаю. Однако, подчеркнул он, таким образом американская сторона провоцирует гонку вооружений, пренебрегая безопасностью союзников.

«Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР», — указал Путин.

Президент России в режиме видеосвязи принял участие в начале активной фазы учений «Океан-2024». Путин рассказал, что для отработки практических действий задействованы силы Народно-освободительной армии Китая, а в качестве наблюдателей приглашены представители 15 государств.

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      Марина Совина
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