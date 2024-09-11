Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:20, 11 сентября 2024Экономика

Росбанк станет филиалом Т-Банка

«ТКС Холдинг»: Росбанку предстоит присоединиться к Т-Банку в качестве филиала

Фото: slexp880 / Shutterstock / Fotodom

Менеджмент Росбанка и Т-Банка выступил с предложением о присоединении Росбанка к Т-Банку в качестве филиала. Об этом со ссылкой на «ТКС Холдинг», в структуру которого входят обе кредитные организации, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что реализация такого решения позволит объединенной структуре максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения. Вопрос об интеграции в указанном формате советы директоров банков рассмотрят 13 сентября.

Сам процесс планируется завершить в I квартале 2025 года. По его итогам будут сохранены обязательства и клиентские бренды Росбанка. При этом, по данным РБК, его банковская лицензия будет сдана. «Филиал внутри имеет свои балансовые позиции, он юридически присоединяется к Т-банку», — прокомментировал источник издания.

В свою очередь председатель правления Росбанка Николай Сидоров назвал предложенный формат присоединения к Т-Банку «наиболее эффективным, быстрым и прозрачным вариантом интеграции», в результате которого в России появится «крупный надежный игрок, который войдет в топ-5 участников рынка по ключевым показателям».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Александра Маслякова похоронили. Звездные артисты плакали на церемонии прощания и откровенно говорили о ведущем КВН

      В WhatsApp появится новая функция

      Трамп объединился с Харрис и Байденом на совместном мероприятии

      Врач заявила об опасности популярных способов борьбы с похмельем

      Огромную тушу малого полосатика нашли на известном пляже

      Украина получит 10 миллионов евро на дальнобойное оружие от Литвы

      Россиянка выиграла миллионы рублей в лотерею благодаря одной вещи

      Россияне назвали привлекающие внимание на первом свидании детали во внешности

      Российского бизнесмена задержали по делу о хищении семи миллионов у Минобороны

      Попытку ВСУ захватить буровую платформу в Черном море объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше