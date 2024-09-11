Росбанк станет филиалом Т-Банка

«ТКС Холдинг»: Росбанку предстоит присоединиться к Т-Банку в качестве филиала

Менеджмент Росбанка и Т-Банка выступил с предложением о присоединении Росбанка к Т-Банку в качестве филиала. Об этом со ссылкой на «ТКС Холдинг», в структуру которого входят обе кредитные организации, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что реализация такого решения позволит объединенной структуре максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения. Вопрос об интеграции в указанном формате советы директоров банков рассмотрят 13 сентября.

Сам процесс планируется завершить в I квартале 2025 года. По его итогам будут сохранены обязательства и клиентские бренды Росбанка. При этом, по данным РБК, его банковская лицензия будет сдана. «Филиал внутри имеет свои балансовые позиции, он юридически присоединяется к Т-банку», — прокомментировал источник издания.

В свою очередь председатель правления Росбанка Николай Сидоров назвал предложенный формат присоединения к Т-Банку «наиболее эффективным, быстрым и прозрачным вариантом интеграции», в результате которого в России появится «крупный надежный игрок, который войдет в топ-5 участников рынка по ключевым показателям».