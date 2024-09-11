Россиянин провел в каяке 118 дней

Россиянин спустя 118 дней завершил путешествие на каяке

Александр Шишков из села Курлово Владимирской области проплыл на каяке 3600 километров. Об этом сообщает «Новости Волгограда».

Путешественник начал свой путь в мае 2024 года у истока Волги, а завершил у Каспийского моря.

«Я много раз думал, что это путешествие — настоящий вызов для меня. Пройти всю Волгу за один сезон? Да, это нечто! Я не нашел ни одного примера, чтобы кто-то из русских прошел весь этот путь за раз», — рассказал Шишков.

Всего мужчина провел на воде 118 дней. У Каспийского моря его встретила компания, предложившая ужин и ночлег. Шишков сдал каяк в транспортную компанию и начал подготовку к возвращению домой.