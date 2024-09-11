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20:56, 11 сентября 2024Моя страна

Россиянин провел в каяке 118 дней

Россиянин спустя 118 дней завершил путешествие на каяке

Фото: Oleksandr H / Unsplash

Александр Шишков из села Курлово Владимирской области проплыл на каяке 3600 километров. Об этом сообщает «Новости Волгограда».

Путешественник начал свой путь в мае 2024 года у истока Волги, а завершил у Каспийского моря.

«Я много раз думал, что это путешествие — настоящий вызов для меня. Пройти всю Волгу за один сезон? Да, это нечто! Я не нашел ни одного примера, чтобы кто-то из русских прошел весь этот путь за раз», — рассказал Шишков.

Всего мужчина провел на воде 118 дней. У Каспийского моря его встретила компания, предложившая ужин и ночлег. Шишков сдал каяк в транспортную компанию и начал подготовку к возвращению домой.

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      Варвара Кошечкина
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