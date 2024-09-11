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11:45, 11 сентября 2024Культура

Супруга Макрона сыграет в популярном сериале Netflix

Брижит Макрон сыграет эпизодическую роль в сериале Netflix «Эмили в Париже»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Первая леди Франции Брижит Макрон сыграет в популярном сериале стримингового сервиса Netflix «Эмили в Париже». Об этом пишет The Guardian.

Несмотря на критику сериала во Франции, супруга президента республики Эммануэля Макрона появится в роли самой себя в четвертом сезоне шоу. Отмечается, что она будет носить собственную одежду, «без каких-либо особых указаний» со стороны создателей сериала. Премьера назначена на 12 сентября.

Ранее стало известно, что тюркские страны решили создать собственный аналог Netflix.

«Эмили в Париже» (Emily in Paris) — французско-американский комедийный сериал, который вышел на платформе Netflix в 2020 году. Он рассказывает о молодой американке, которая отправляется в командировку в Париж вместо своей начальницы.

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      Варвара Кошечкина
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