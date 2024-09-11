Токаев помиловал Сыроежкина

Президент Казахстана Токаев помиловал ученого-китаеведа Сыроежкина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев помиловал ученого-китаеведа Константина Сыроежкина. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на политолога Андрея Чеботарева.

«По предложению комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Казахстан глава государства Касым-Жомарт Токаев соответствующим указом помиловал известного ученого-китаеведа, доктора политических наук и профессора Константина Сыроежкина. В связи с этим с него снята судимость», — подтвердил Чеботарев.

В 2019 году Сыроежкин был признан виновным в государственной измене. Его приговорили к десяти годам лишения свободы. Сообщалось, что по истечении данного срока ученый будет лишен гражданства Казахстана, его выдворят из страны с запретом въезжать на территорию республики в течение пяти лет.

Однако в апреле 2024 года Сыроежкин вышел на свободу. Суд подтвердил удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении ученого.