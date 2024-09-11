«Транснефть» подала в суд на американские технологические компании

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иски «Транснефти» к IBM, Cisco и Red Hat

«Транснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иски к трем американским технологическим компаниям, пишут «Ведомости». В частности, с IBM российский транспортировщик нефти потребовал 83,1 миллиона рублей.

Также два иска поданы к Cisco. С этого разработчика сетевого оборудования потребовали в общей сложности 6 миллионов рублей. Сумма иска к Red Hat, разрабатывающей программное обеспечение на основе операционной системы Linux, составила около 13 миллионов.

В рамках указанных дел, где ответчиками заявлены производители из США, в качестве третьих лиц указаны российские компании.

Так, по иску к IBM среди них приведена «Монт» — один из крупнейших в РФ дистрибутеров ПО. Сама американская компания начала сворачивать работу в стране еще в 2022 году. Касающееся экономических споров по гражданским правоотношениям заявление в ее отношении суд зарегистрировал 9 сентября.