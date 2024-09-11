В Латвии призвали увеличить присутствие войск НАТО в стране

Министр обороны Латвии Спрудс призвал НАТО увеличить присутствие в стране

НАТО должно увеличить присутствие своих войск на территории Латвии и усилить защиту воздушного пространства республики. К таким шагам альянс в ходе встречи с заместителем главкома Объединенных сил НАТО в Европе адмиралом Китом Блаунтом и командующим ВВС НАТО генералом Джеймсом Хекером призвал министр обороны страны Андрис Спрудс, сообщила пресс-служба оборонного ведомства Латвии.

Отмечается, что участники встречи обсудили инцидент с падением российского беспилотника на территории Латвии, о котором 8 сентября сообщил президент республики Эдгар Ринкевичс. Он отмечал, что дрон упал на востоке страны.

«В ходе встречи Спрудс призвал усилить защиту воздушного пространства и содействовать увеличению присутствия союзников в Латвии как через усиленные меры сдерживания, так и посредством внедрения модели противовоздушной обороны НАТО на ротационной основе, о которой союзники договорились на саммите альянса в Вашингтоне этим летом», — говорится в сообщении министерства.

Впоследствии командующий Национальными вооруженными силами (НВС) страны Леонид Калниньш сообщил, что упавший дрон прилетел из Белоруссии. Говоря об угрозе для страны, Калниньш подчеркнул, что «открытой эскалации не обнаружено».