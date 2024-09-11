В России призвали возродить всеобщий призыв в армию

Глава СПЧ Фадеев: каждый молодой мужчина в России должен пройти через армию

Каждый живущий в России молодой мужчина должен пройти через армию. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев на форуме в Белгородском университете. Его слова приводит пресс-служба СПЧ в Telegram.

В этой связи он призвал прекратить существующую практику, согласно которой срочную службу проходит «только треть или четверть молодых людей».

«Не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт», — подчеркнул Фадеев.

По данным, опубликованным на сайте СПЧ, Фадеев проходил службу в Советской армии с 1984 по 1986 год.

Осенний призыв-2024 начинается в России 1 октября. Призывная кампания продлится по 31 декабря. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.