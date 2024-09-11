Женщина рассказала об ужасающих последствиях использования просроченного крема от загара

The Sun: подросток получил сильные ожоги после использования крема от загара

Мать двоих сыновей Натали Харви рассказала об ужасающих последствиях использования просроченного крема от загара. О том, как ее сын-подросток получил сильные ожоги и перенес операцию, она сообщила изданию The Sun.

В августе 2024 года Харви отдыхала с детьми и мужем в Кабо-Верде. На пляже они постоянно пользовались солнцезащитным кремом, привезенным из дома. Однако за день до окончания отпуска оно закончилось, и женщине пришлось купить новый флакон в местном киоске. На следующее утро после применения крема ее 10-летний сын Гектор и его отчим, 47-летний Бен, почувствовали себя плохо, при этом тело мальчика покрылось огромными волдырями.

Харви отвезла сына в больницу, где врачи вскрыли ему волдыри и очистили раны. В течение нескольких недель юному пациенту делали перевязки, чтобы избежать инфицирования. Врач посчитали, что ожоги возникли из-за использования просроченного или испорченного крема от загара.

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