Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:34, 12 сентября 2024Мир

Глава МИД Индии заявил о потребности мира в способных говорить с Киевом и Москвой странах

Джайшанкар: миру нужны страны, которые могут говорить и с Россией, и с Украиной

Фото: Tomohiro Ohsumi / Reuters

Миру нужно наличие нескольких стран, которые могут говорить как с Россией, так и с Украиной. Такое заявление сделал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, его слова передает ТАСС.

«Мир хотел бы видеть несколько стран, которые имеют возможность говорить в двух местах, которые не рассматриваются в одной стране как представители другой стороны», — сказал он.

По его словам, у таких государств есть возможности сегодня. Они могут говорить со сторонами конфликта и передавать сообщения.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на украинского посла в Нью-Дели Александра Полищука сообщало, что официальные власти в Киеве хотят видеть Индию на роли модератора в переговорах с Россией в ходе будущей международной мирной конференции.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Патриарху Кириллу стало плохо после выступления в Петербурге

      В России резко выросла популярность одного вида страхования

      На Украине сообщили о продвижении российских военных на кураховском направлении

      Глава МИД Индии заявил о потребности мира в способных говорить с Киевом и Москвой странах

      Путин захотел встретиться с премьером Индии

      В РПЦ опровергли информацию об ухудшении самочувствия патриарха Кирилла

      Летевший в Махачкалу самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другом месте

      Сокращение добычи нефти в России назвали недостаточным

      Украинский беспилотник атаковал предприятие в российском регионе

      Украина пыталась атаковать два региона России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше