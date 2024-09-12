Глава МИД Индии заявил о потребности мира в способных говорить с Киевом и Москвой странах

Джайшанкар: миру нужны страны, которые могут говорить и с Россией, и с Украиной

Миру нужно наличие нескольких стран, которые могут говорить как с Россией, так и с Украиной. Такое заявление сделал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, его слова передает ТАСС.

«Мир хотел бы видеть несколько стран, которые имеют возможность говорить в двух местах, которые не рассматриваются в одной стране как представители другой стороны», — сказал он.

По его словам, у таких государств есть возможности сегодня. Они могут говорить со сторонами конфликта и передавать сообщения.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на украинского посла в Нью-Дели Александра Полищука сообщало, что официальные власти в Киеве хотят видеть Индию на роли модератора в переговорах с Россией в ходе будущей международной мирной конференции.