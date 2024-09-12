Две враждовавшие страны СНГ открыли КПП спустя 14 лет после погромов

На границе Узбекистана и Киргизии открыли КПП впервые за 14 лет

На границе Узбекистана и Киргизии восстановили движение впервые за 14 лет после межэтнического погрома. Об этом сообщает издание Turmush.

Открытие КПП «Кара-Суу» состоялось 12 сентября и спровоцировало огромный поток очередей на переход границы с двух сторон.

Движение на этом участке закрыли в 2010 году на фоне межэтнического конфликта населения, сопровождавшегося погромом гражданской инфраструктуры.

По словам представителя правительства Киргизии Бакыта Торобаева, открытие КПП укрепит отношения между ранее конфликтовавшими народами.

Погромы между узбекской и киргизской общинами на границе двух стран начались в июне 2010 года после свержения президента Киргизии Курманбека Бакиева. Вакуум власти спровоцировал межэтнический конфликт, который едва не перерос в войну.