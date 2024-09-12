Мировые поставки нефти заметно выросли

МЭА: мировые поставки нефти выросли на 80 тысяч баррелей в сутки в августе

По итогам августа 2024 года среднесуточные мировые поставки нефти выросли на 80 тысяч баррелей и достигли отметки в 103,5 миллиона. Об этом сообщается в сентябрьском отчете аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Как уточнили в организации, выпавшие из-за политического конфликта в Ливии и технического обслуживания объектов в Норвегии и Казахстане объемы сырья удалось компенсировать возросшими поставками из Гайаны, Бразилии и ряда других стран. В результате мировые поставки нефти продемонстрировали заметный рост по итогам последнего летнего месяца.

Несмотря на подобную динамику, в МЭА ожидают трудности с поставками сырья из Ближневосточного региона, в том числе из Ливии, в сентябре. По мнению экспертов, риски будут обусловлены более чем двукратным сокращением добычи сырья в этой стране. В августе показатель в Ливии упал с июльских 1,2 миллиона до менее 500 тысяч баррелей в сутки. В организации считают, что это обстоятельство окажет большее влияние на мировой нефтерынок в сентябре, чем в августе.

В целом по итогам 2024 года в МЭА ожидают рост глобальных поставок сырья на 660 тысяч баррелей в сутки, до рекордной отметки в 102,9 миллиона баррелей. При этом в следующем году, как утверждают эксперты, показатель установит новый максимум и окажется на уровне 105 миллионов. Темпы прироста мирового предложения в 2025-м при подобном раскладе окажутся более чем в три раза выше прошлогодней динамики.