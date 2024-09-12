Полицейский случайно уронил пакет наркотиков возле школы и попался

В Великобритании полицейский уронил наркотики возле школы и попал под суд

В Великобритании полицейский попался на краже четырех килограммов кокаина. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летнего Эндрю Тэлбота обвинили в коррумпированности после того, как он случайно уронил небольшой пакет наркотиков у начальной школы дочери. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения, после чего дом и машину полицейского обыскали. Помимо кокаина, у мужчины оказались инструменты для употребления наркотиков.

В суде прокурор обвинил полицейского в том, что тот пользовался своей должностью для поиска наркоторговцев и краж изъятых наркотиков. Кроме того, согласно обвинению, Тэлбот вступил в сговор с осужденным наркодилером и решал проблемы с его должниками. Он встречался с ними, запугивал своим положением и вымогал деньги.

Подсудимый также признался, что пользовался базами данных участка для помощи близкому другу, который находился под следствием за драку в баре. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Тэлбот употреблял кокаин с 2012 года.

Ранее сообщалось, что в штате Миссисипи, США, мужчина хотел предложить наркотики другу, но случайно написал человеку, оказавшемуся полицейским. Сотрудник полиции раскрыл себя, отправив фотографию в форме и со значком в руках с подписью: «Я думаю, вы ошиблись номером».