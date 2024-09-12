В Нижнем Новгороде пройдет масштабный гастрономический фестиваль

В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «ЗакатыFEST с Объединенными Пивоварнями»

Нижний Новгород готовится к масштабному гастрономическому фестивалю «ЗакатыFEST с Объединенными Пивоварнями», который пройдет с 13 по 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль пройдет на территории фудхолла «Порт» — современного пространства в стиле лофт, которое объединяет кухни разных стран. Гостей ждет большая программа — помимо баров и фуд-зон будут организованы различные активности, фотозоны и инсталляции для снимков.

Перед гостями выступит кавер-группа FUNKEYS, также будет диджей-сет от Rude Boy, а за праздничное настроение гостей будет отвечать профессиональный ведущий. Вход на фестиваль — свободный.

Как рассказала директор по маркетингу «Объединенных Пивоварен» Мария Мухина, компания заинтересована в развитии регионов присутствия. «Так, летом мы организовывали различные события в рамках гастро-музыкального фестиваля в Нижнем Новгороде, а теперь решили подарить городу целый фестиваль», — напомнила она.

Фестиваль будет работать 13 сентября с 15.00 до 22.00, а 14 и 15 сентября — с 12.00 до 22.00. Вход на фестиваль — свободный.

«Объединенные Пивоварни» — российская компания и один из крупнейших производителей пива в стране. Ей принадлежит восемь пивоварен, которые расположены в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Чистополе.

«Объединенные Пивоварни» производят пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов, среди которых — «Крушовице», «Бочкарев», DR.DIESEL, «Мистер Лис», «Шихан», «Охота», «Жигулевское 1978» и другие.