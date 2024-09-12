Ушедшая из России платежная система решила зарегистрировать в стране новые бренды

АГН «Москва»: VISA решила зарегистрировать в России два новых товарных знака

VISA решила зарегистрировать в России два новых бренда. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ушедшая из России платежная система подала заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Они регистрируются по классам международной классификации и затрагивают банковские услуги, финансовый менеджмент, обмен денег и криптоактивов, дистанционное банковское обслуживание; обслуживание по дебетовым и кредитным карточкам; перевод средств в системе электронных расчетов в том числе с использованием технологии блокчейн, перевод криптовалюты, аренда кассовых аппаратов и прочие.

Первый товарный знак VISA выполнен в синем цвете; другой представляет собой надпись VISA, обрамленную желтой и синей полосами.

Платежные системы Visa и Mastercard ушли из России в 2022 году, перестав обслуживать все свои карты, выпущенные отечественными банками. Транзакции по ним теперь проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК) — старыми картами можно пользоваться, но только внутри страны. За ее пределами российские Visa и Mastercard больше не работают.

Глава НСПК Дмитрий Дубынин заявил, что карты иностранных платежных систем постепенно выйдут из оборота в России. По его словам, уход с рынка иностранных платежных систем сказался на развитии отрасли финтеха. Однако он оказал позитивное влияние на развитие отечественных аналогов, в частности системы «Мир», которая «довольно сильно» растет.