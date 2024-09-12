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18:57, 12 сентября 2024Экономика

В европейской стране выделят миллиарды на продвижение велосипеда как городского транспорта

Испания выделит €40 млн на продвижение велосипедов как общественного транспорта

Фото: Eva Manez / Reuters

Власти Испании обсуждают план по финансированию кампании по продвижению велосипедов в качестве общественного транспорта. Об этом со ссылкой на премьер-министра королевства европейской страны Педро Санчеса сообщает РИА Новости

На поощрение использования электровелосипедов для перемещения по городу планируют выделить 40 миллионов евро. Половину из этой суммы расширят систему аренды велосипедов. Оставшееся направят на программу поддержки покупки техники гражданами и компаниями. На снижение тарифов на проезд для существующих систем аренды велосипедов

Председатель правительства отметил, что 20 миллионов евро будут использованы для расширения систем общественных велосипедов и столько же — для их покупки как частными лицами, так и компаниями. В частности, 10 миллионов евро будут использованы для снижения тарифов на проезд для систем аренды BiciMad в Мадриде и Bicing в Барселоне, а еще 10 миллионов евро — на внедрение этой альтернативы в городах без велошеринга.

«Велосипеды являются одним из самых здоровых, эффективных и устойчивых видов транспорта, который поддерживают 35 процентов испанцев», — заявил Санчес.

За первые шесть месяцев 2024 года российский рынок аренды велосипедов показал 43-процентный рост. По данным «Чек индекс», услуги проката подорожали на 19 процентов: для шеринга велосипедов — на 17 процентов, а для самокатов — на 13 процентов. Средний чек составил 580 рублей, во втором — 290 рублей соответственно. Аналогичные тенденции наблюдаются в сегменте аренды авто. Средний чек увеличился на 10 процентов, до 676 рублей.

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