В европейской стране зафиксировали рекордный рост банкротств в одной сфере

В Финляндии число закрытых ресторанов выросло на 80 %

В Финляндии зафиксировали рекордное число банкротств в ресторанном бизнесе. С начала года в этой сфере закрылся 691 ресторан. В общей сложности количество закрывшихся заведений выросло на 80 процентов, пишет РБК.

Участники рынка указывают, что рестораны продолжат закрываться и до конца текущего года. По их словам, ресторанный бизнес в республике пока еще не достиг дна. Среди поводов для массовых банкротств называют низкую покупательную способность населения европейской страны, рост расходов из-за пандемии коронавируса, а также противостояние между Россией и Украиной.

Ранее директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев говорил, что финские предприятия останавливают работу, туристический бизнес понес убытки из-за «русофобской политики» властей. По его словам, финский туристический бизнес пострадал из-за закрытия границ с Россией.