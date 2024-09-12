В Париже вынесут приговор назвавшим супругу Макрона мужчиной женщинам

Суд Парижа вынесет приговор 2 женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной

Суд Парижа в четверг, 12 сентября, вынесет приговор двум женщинам, назвавшим супругу президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит мужчиной. Соответствующая информация появилась на сайте коррекционного трибунала французской столицы, который рассматривает дело.

Процесс над Наташей Рей и Дельфин Жегусс прошел в июне. По версии следствия, первая подготовила клеветнические материалы про первую леди страны, а вторая их распространила. При этом Рэй отсутствовала на слушаниях из-за болезни.

Адвокат потерпевшей первой леди потребовал от подозреваемых оштрафовать на 10 тысяч евро каждую, а также компенсировать судебные издержки.

В 2021 году супругу французского лидера заподозрили в смене пола и начали активно публиковать посты на эту тему в социальных сетях. В частности, авторы слухов утверждали, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечалось, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.

