46-летняя Любовь Толкалина пришла на фестиваль в мини-платье

46-летняя актриса Любовь Толкалина в мини-платье пришла на фестиваль в Сочи

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в откровенном образе пришла на фестиваль онлайн-кинотеатров в Сочи. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Для мероприятия 46-летняя звезда популярного телесериала «Хэппи-энда» выбрала белое платье длины мини и приталенный черный пиджак. Кроме того, она надела сияющие открытые туфли и дополнила свой образ серьгой, украшенной жемчугом.

Фото: @tolkalinaliuba

Также знаменитость сделала легкий макияж с акцентом на губы, нанеся на них нюдовую помаду. Вдобавок она распустила волосы и уложила их в аккуратные волны.

В августе Любовь Толкалина показала лицо без макияжа со словами «красная мордася».