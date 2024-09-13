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12:16, 13 сентября 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина пришла на фестиваль в мини-платье

46-летняя актриса Любовь Толкалина в мини-платье пришла на фестиваль в Сочи

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в откровенном образе пришла на фестиваль онлайн-кинотеатров в Сочи. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Для мероприятия 46-летняя звезда популярного телесериала «Хэппи-энда» выбрала белое платье длины мини и приталенный черный пиджак. Кроме того, она надела сияющие открытые туфли и дополнила свой образ серьгой, украшенной жемчугом.

Фото: @tolkalinaliuba

Также знаменитость сделала легкий макияж с акцентом на губы, нанеся на них нюдовую помаду. Вдобавок она распустила волосы и уложила их в аккуратные волны.

В августе Любовь Толкалина показала лицо без макияжа со словами «красная мордася».

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      Карина Черных
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