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20:08, 13 сентября 2024Ценности

66-летняя Шэрон Стоун обнажила грудь для обложки модного журнала

Фото: Branislav Simoncik / Harper’s Bazaar

Американская актриса Шэрон Стоун приняла участие в откровенной съемке для журнала Harper's Bazaar. Соответствующая публикация появилась на странице моднго издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 66-летняя знаменитость предстала на обложке глянца в белом костюме с черными пятнами, прислонившись к статуе. На размещенном кадре видно, что наряд состоит из юбки с высокой посадкой и жакета, который Стоун приспустила с плеча, продемонстрировав обнаженную грудь.

Кроме того, звезда «Основного инстинкта» попозировала леопардовой шубе, подняв руки вверх. Так, можно заметить, что на время съемки она отказалась от бюстгальтера и дополнила свой образ кружевным платком, повязав его на шею.

Ранее сообщалось, что Шэрон Стоун поплавала в бассейне с утяжелителями и показала фигуру в купальнике.

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      Карина Черных
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