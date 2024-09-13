Дачникам напомнили об их правах

Депутат Чаплин призвал дачников жаловаться на СНТ

Члены садового товарищества (СНТ) могут защитить свои права, если его глава не соблюдает законодательство, обратившись в суд. Об этом «Российской газете» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Если дачникам не удается получить необходимые документы о деятельности СНТ, а суд не нашел в этом нарушений, важно помнить, что члены товарищества имеют законное право ознакомиться с его документацией и получать их копии. Председатель СНТ обязан вести делопроизводство и отвечать за его качество.

Если председатель не выполняет свои обязанности, дачники вправе подать жалобу не только в суд, но и в прокуратуру или Федеральную налоговую службу, посоветовал депутат. Кроме того, дачники могут организовать общее собрание членов СНТ и на нем досрочно приостановить полномочия председателя и избрать нового руководителя.

Ранее дачникам дали советы по подготовке дома и участка к холодам.