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07:28, 13 сентября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности уничтожения дрона ВСУ в Калужской области

Калужский губернатор Шапша: на месте падения БПЛА работают оперативные службы

Фото: Globallookpress.com

В Калужской области на месте падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) работают оперативные группы. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«После работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», — напомнил он.

Губернатор призвал жителей быть внимательным и сразу же сообщать в экстренные службы об обнаружении обломков. К ним нельзя приближаться и трогать, заверил Шапша. Он добавил, что на обломках может находиться взрывчатка.

В ночь на пятницу, 13 сентября, ВСУ выпустили по территории России 20 беспилотников, один из которых был перехвачен над Калужской областью. Восемь БПЛА перехватили над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской, по два — над Орловской и Смоленской.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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