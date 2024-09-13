Губернатор раскрыл подробности уничтожения дрона ВСУ в Калужской области

Калужский губернатор Шапша: на месте падения БПЛА работают оперативные службы

В Калужской области на месте падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) работают оперативные группы. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«После работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», — напомнил он.

Губернатор призвал жителей быть внимательным и сразу же сообщать в экстренные службы об обнаружении обломков. К ним нельзя приближаться и трогать, заверил Шапша. Он добавил, что на обломках может находиться взрывчатка.

В ночь на пятницу, 13 сентября, ВСУ выпустили по территории России 20 беспилотников, один из которых был перехвачен над Калужской областью. Восемь БПЛА перехватили над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской, по два — над Орловской и Смоленской.