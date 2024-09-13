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01:46, 13 сентября 2024Мир

Колумбия призвала прекратить вербовку граждан для участия в конфликте на Украине

Власти Колумбии призвали прекратить вербовку граждан для конфликта на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Правительство Колумбии на фоне данных об участии граждан этой страны в конфликте на Украине потребовало по дипломатическим каналам прекратить вербовку колумбийцев для участия в вооруженных конфликтах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Власти Колумбии уточнили, что знают о трех гражданах страны, которые задержаны сейчас в России по подозрению в участии в военных действиях на стороне Украины. Богота призвала Москву предоставить сведения об их состоянии, а также обеспечить консульский доступ.

Ранее ФСБ России задержала двух граждан Колумбии, которых подозревают в участии в боевых действиях на стороне Украины. Во время обысков у них нашли форму со знаками батальона «Карпатская сечь».

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