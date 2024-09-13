На юге России обвалилась стена жилого дома

В Северной Осетии обвалилась стена жилого дома, есть жертва

В Северной Осетии обвалилась стена жилого дома. Жертвой происшествия стал один человек, сообщает Telegram-канал Gor Mash.

ЧП произошло 12 сентября, однако известно о случившемся стало на следующий день, когда мужчина не вышел на работу. Его нашли соседи.

По предварительным данным, в момент обрушения перекрытий россиянин занимался строительством. По факту случившегося начата проверка.

Ранее в Дагестане взорвался газ. Жертвами стали два сотрудника жилищно-коммунального предприятия, которые производили ремонтные работы.