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11:08, 13 сентября 2024Россия

На юге России обвалилась стена жилого дома

В Северной Осетии обвалилась стена жилого дома, есть жертва

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Северной Осетии обвалилась стена жилого дома. Жертвой происшествия стал один человек, сообщает Telegram-канал Gor Mash.

ЧП произошло 12 сентября, однако известно о случившемся стало на следующий день, когда мужчина не вышел на работу. Его нашли соседи.

По предварительным данным, в момент обрушения перекрытий россиянин занимался строительством. По факту случившегося начата проверка.

Ранее в Дагестане взорвался газ. Жертвами стали два сотрудника жилищно-коммунального предприятия, которые производили ремонтные работы.

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      Алан Босиков
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