Популярная блогерша пришла на музыкальную премию в необычном нижнем белье

Блогерша Эддисон Рэй пришла на премию MTV в бюстгальтере с торчащими чашками

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй пришла на музыкальную премию MTV Video Music Awards в необычном нижнем белье. Снимки публикует Page Six.

23-летняя инфлюэнсерша предстала пред камерами папарацци в белом атласном бюстгальтере с уплощенными торчащими чашками и декором в виде перьев. Также девушка надела V-образные трусы и пышную юбку без передней части.

В то же время знаменитость примерила туфли на каблуках и с открытыми носами, разделила распущенные волосы на косой пробор и нанесла на губы пурпурную помаду.

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