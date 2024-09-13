Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 13 сентября 2024Ценности

Популярная блогерша пришла на музыкальную премию в необычном нижнем белье

Блогерша Эддисон Рэй пришла на премию MTV в бюстгальтере с торчащими чашками

Фото: @addisonraee

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй пришла на музыкальную премию MTV Video Music Awards в необычном нижнем белье. Снимки публикует Page Six.

23-летняя инфлюэнсерша предстала пред камерами папарацци в белом атласном бюстгальтере с уплощенными торчащими чашками и декором в виде перьев. Также девушка надела V-образные трусы и пышную юбку без передней части.

В то же время знаменитость примерила туфли на каблуках и с открытыми носами, разделила распущенные волосы на косой пробор и нанесла на губы пурпурную помаду.

Ранее в сентябре американская актриса, модель и лидер рок-группы The Pretty Reckless Тейлор Момсен пришла на красную дорожку с заклеенной скотчем грудью.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне рискуют лишиться дачи по новому закону об освоении земли. Власти разъяснили, как этого избежать

      Популярная блогерша пришла на музыкальную премию в необычном нижнем белье

      Стало известно об уничтожении около 10 единиц техники ВСУ на суджанском направлении

      В России оценили вероятность сохранения уровня ключевой ставки в сентябре

      США отказались комментировать слова Путина о роли НАТО в украинском конфликте

      Алаудинов рассказал о продвижении России в ЛНР

      В Италии заявили о нехватке ресурсов у Украины и превосходстве России

      Военный комитет НАТО соберется в Чехии и обсудит помощь Украине

      YouTube был замедлен для россиян почти в 10 раз

      Стармер ответил Путину на слова про прямое участие НАТО в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше