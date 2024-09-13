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16:10, 13 сентября 2024Силовые структуры

По факту массового отравления отдыхающих в подмосковном парк-отеле возбудили дело

СК возбудил дело из-за массового отравления людей в Подмосковье

Фото: katemangostar / freepik

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления отдыхающих на шведском столе в одном из парк-отелей Светлогорска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья») УК РФ.

Как сообщает СК, с конца августа по начало сентября отдыхающие в парк-отеле обращались к врачам из-за резкого ухудшения самочувствия. Причиной отравления людей, согласно информации в соцмедиа, стали некачественные продукты шведского стола. Точное количество потерпевших пока уточняется.

В ближайшее время сотрудники силовых структур проведут осмотр места и допросят руководство парк-отеля.

Ранее главк СК России по Санкт-Петербургу показал видео работы следователей в пищевом цехе после отравления людей на избирательных участках. На ролике видно, как сотрудник ведомства проводит осмотр кухни.

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      Олеся Мицкевич
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