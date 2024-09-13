Россиян предупредили о дверных мошенниках

Эксперт Васильев: на качественной входной двери должно быть два замка

При покупке входных дверей можно нарваться на недобросовестную компанию и потерять деньги. О дверных мошенниках россиян предупредил строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев, передает «Газета.Ru».

По словам Федорова, лучше выбирать дверь из холоднокатанной стали толщиной минимум 1,5 миллиметра, с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости внутри. Замка должно быть два: сувальдный и цилиндрический третьего или четвертого классов защиты. В качестве наполнения лучше базальтовая вата, которая хорошо поглощает звук и сохраняет тепло. Иногда вместе с дверью идут дополнительные средства защиты, например, противосъемные штыри. Эксперт рекомендует не отказываться от них, однако обращать внимание на длину штыря — она должна быть не менее двух сантиметров.

Федоров подчеркнул, что компания должна назвать цену двери и ее установки сразу. «Добросовестная компания уже на этапе консультации расскажет, как подготовить ваш дверной проем к установке: требуется ли расширение, усиление проема и тому подобное. Все эти работы должны быть прописаны в договоре», — объяснил он.

Эксперт добавил, что лучше не отказываться от установки двери от продавца. Это выйдет дороже, чем наем монтажников со стороны, но компания окажет услугу быстрее и качественнее. «Важно расспросить замерщика обо всем, и в первую очередь о замках. Ведь нет смысла, например, покупать дорогой цилиндровый замок, внутри которого дешевый цилиндровый механизм. Момент неочевидный, но именно в таких мелочах покупателя и стремятся обмануть. Также не ведитесь на просьбы доплатить за "сложность", скажем, демонтажа — такого критерия просто нет в договоре», — посоветовал эксперт.

Ранее россиян призвали не экономить на гидроизоляции при ремонте ванной. Такая ошибка является одной из самых распространенных.