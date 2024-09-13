CDEK.Shopping: россияне стали массово скупать яхты дороже 19 миллионов рублей

Россияне стали массово скупать яхты. Соответствующее исследование сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что жителей страны привлекают яхты дороже 19 миллионов рублей. Среди востребованных марок легких и маневренных суден оказались Serenity Dixon 72 и Moonlight II. Эксперты отметили, что, несмотря на высокую стоимость, яхты пользуются спросом — за лето 2024 года на сервисе их заказали более 100 раз.

В августе специалисты CDEK.Shopping раскрыли самое популярное украшение у россиян. Оказалось, что более половины участников опроса предпочитают ювелирные изделия бренда Pandora. Так, первым в рейтинге (14,9 процента) стало кольцо в коллаборации с известным сериалом «Игра престолов».