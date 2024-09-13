Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:11, 13 сентября 2024Ценности

Россияне стали массово скупать яхты

CDEK.Shopping: россияне стали массово скупать яхты дороже 19 миллионов рублей

Фото: Semen Likhodeev / Globallookpress.com

Россияне стали массово скупать яхты. Соответствующее исследование сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что жителей страны привлекают яхты дороже 19 миллионов рублей. Среди востребованных марок легких и маневренных суден оказались Serenity Dixon 72 и Moonlight II. Эксперты отметили, что, несмотря на высокую стоимость, яхты пользуются спросом — за лето 2024 года на сервисе их заказали более 100 раз.

В августе специалисты CDEK.Shopping раскрыли самое популярное украшение у россиян. Оказалось, что более половины участников опроса предпочитают ювелирные изделия бренда Pandora. Так, первым в рейтинге (14,9 процента) стало кольцо в коллаборации с известным сериалом «Игра престолов».

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ снова повысил ключевую ставку. Что будет с российской экономикой?

      В ВСУ прокомментировали «украинский план» Зеленского в Курской области

      Похудевший на 34 килограмма Дэйв Батиста успокоил фанатов

      Российским «дочкам» иностранных банков запретили препятствовать переводам в валюте

      В США раскрыли опасность использования F-16 для ВСУ

      Названа максимальная допустимая ежедневная доза кофе

      Главу МИД Украины уволили, потому что он раздражал руководителя Офиса Зеленского. Что известно об их конфликте?

      Рынку новостроек в России предрекли обрушение после роста ставки ЦБ

      Российская стюардесса назвала способы обезопасить себя в отеле с помощью пластыря и кружки

      Зеленский раскрыл подробности проведения второго «саммита мира»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше