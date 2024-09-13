Россиянина осудили за подготовку теракта против офицера Черноморского флота

В Севастополе суд приговорил местного жителя к 16 годам за подготовку теракта

В Севастополе суд приговорил к 16 годам лишения свободы 40-летнего местного жителя за подготовку теракта против офицера Черноморского флота. Об этом сообщает ТАСС.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальное время — в колонии строго режима. Его также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Фигуранта признали виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 30 и 205 («Приготовление к совершению теракта») УК РФ.

По версии следствия, осужденный по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) наблюдал за местом проживания представителя командного состава Черноморского флота и его автомобилем. В какой-то момент фигурант должен был совершить теракт в отношении этого офицера.

Ранее в Севастополе суд арестовал 51-летнего местного жителя за подготовку подрыва железнодорожного моста.

