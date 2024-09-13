Россиянку задержали после празднования в ресторане увольнения из депутатов

В Сочи полиция задержала экс-депутата за отказ пройти проверку на алкоголь

В Сочи полиция задержала Анжелу Селюкову после празднования в ресторане увольнения из депутатов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, женщина ехала ночью на машине марки Aston Martin, когда ее остановили силовики и предложили пройти проверку на алкоголь. Селюкова отказалась, заявив, что алкоголь не пила. Правоохранители предупредили ее о грозящей ответственности и зафиксировали отказ на видео. Теперь экс-парламентарию грозит лишение прав на полтора года и штраф 30 тысяч рублей.

Ранее 35 депутатов проголосовали за ее отставку, так как Селюкова не задекларировала в своих доходах девять миллионов долларов.

В июле у жителя Тюмени из-за пьяной езды конфисковали внедорожник Porsche для отправки в зону проведения специальной военной операции.