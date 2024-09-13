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13:08, 13 сентября 2024Силовые структуры

Российский полицейский взял миллион рублей за возбуждение уголовного дела

СК возбудил дело против оперативника МВД Красноярска за взятку 1 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки в размере 1 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Коррупционное преступление выявило местное управление ФСБ.

По версии следствия, в апреле полицейский, работавший оперуполномоченным управления уголовного розыска МВД, взял у знакомого деньги, пообещав помочь с возбуждением уголовного дела о вымогательстве в отношении жителя Красноярска при отсутствии к тому фактических оснований.

Полицейский заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержали начальника тыла института МВД, подозреваемого в получении взятки.

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      Любовь Ширижик
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