Российский полицейский взял миллион рублей за возбуждение уголовного дела

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки в размере 1 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
Коррупционное преступление выявило местное управление ФСБ.
По версии следствия, в апреле полицейский, работавший оперуполномоченным управления уголовного розыска МВД, взял у знакомого деньги, пообещав помочь с возбуждением уголовного дела о вымогательстве в отношении жителя Красноярска при отсутствии к тому фактических оснований.
Полицейский заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержали начальника тыла института МВД, подозреваемого в получении взятки.