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14:45, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Сообщения об обучении школьников в России правилам поведения с военными опровергли

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В городских сообществах в соцсетях и мессенджерах стали распространяться сообщения о том, что в разных регионах России проходит кампания «Солдат ребенка не обидит», в рамках которой школьников научат общению с военнослужащими-участниками спецоперации на Украине. Власти нескольких регионов опровергли эту информацию.

Так, был опубликован ролик, в котором о такой инициативе якобы рассказывает врио министра образования и науки Курской области Наталия Бастрикова. «Управление образования администрации Курска проводит кампанию "Солдат ребенка не обидит". Мы хотим научить наших школьников правилам общения с военными. Уже подготовлены буклеты, в которых для школьников описаны предостережения и простые правила общения с участниками специальной военной операции», — говорится в видео.

В буклетах, которые демонстрируются в видео, приведены советы, как детям вести себя с военнослужащими: например, улыбаться и не кричать. Кроме того, в них перечислено, как лучше выглядеть при встрече с военными: мальчикам рекомендуют отказаться от окрашенных волос и украшений, девочкам — от коротких платьев и маек с вырезами. Если военный ведет себя громко, ребенку лучше не смотреть ему в глаза и не привлекать к себе внимания, говорится в буклетах.

На буклетах указано, что кампания якобы проводится при поддержке РПЦ и «Единой России». При этом в тексте на буклетах есть орфографические и пунктуационные ошибки: к примеру, слово «аксессуары» написано с одной «с» вместо двух, а после вводного слова «возможно» отсутствует необходимая запятая. Такие ошибки недопустимы для официальных кампаний.

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Аналогичный ролик распространялся в группах Белгорода. Точно такой же текст в нем озвучивает якобы замглавы администрации города по соцполитике и образованию Инна Тяпугина.

Правительство Курской области в своем Telegram-канале назвало видео о якобы проведении кампании «Солдат ребенка не обидит» фейком. «На видеоролик, который вышел 29 августа 2024 года, украинские спецслужбы наложили свой звук и добавили вставки», — сообщили власти региона. Там также привели ссылку на оригинальное видео: в нем врио министра образования и науки Курской области Наталия Бастрикова рассказывает о дистанционном обучении.

Администрация Белгорода также опровергла сообщение о проведении в городе такой акции.

«Видео c "участием" заместителя главы администрации города по соцполитике и образованию Инны Тяпугиной является фейковым, его изменили с помощью нейросети. Сразу можно заметить, что движение губ не совпадает с текстом. На оригинальном видео, которое ранее было опубликовано в СМИ, Инна Тяпугина рассказывает об организации процесса образования в детских садах и учреждениях дополнительного образования города», — сказали в администрации. Оригинальный ролик, который впоследствии использовался для создания фейка, был опубликован администрацией Белгорода еще в июле.

Утверждения о якобы проведении в российских регионах акции «Солдат ребенка не обидит» не получили распространения в СМИ. Многие издания при этом опубликовали опровержения (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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