Живущий в США россиянин «отвоевал» квартиру у аферистов

«Петроград»: живущий в США петербуржец вернул квартиру из рук аферистов

Живущий в Соединенных Штатах петербуржец сумел «отвоевать» квартиру, отнятую мошенниками. Как недвижимость оказалась в руках аферистов, пишет «Петроград».

Житель Северной столицы переехал в Бруклин в 1998 году. О том, что его российской недвижимостью завладели махинаторы, он узнал, лишь когда вступил в наследство. Как оказалось, его мать, страдавшая психическим расстройством, доверилась злоумышленникам и в 2020 году заключила с ними договор купли-продажи. С тех пор право собственности на однокомнатную квартиру в Кировском районе города перешло мошенникам. Новые собственники зарабатывали на ней, сдавая жилплощадь в аренду.

Россиянин обратился в суд с требованием признать сделку незаконной. Экспертиза подтвердила, что на момент заключения договора хозяйка жилья в силу заболевания не могла сознавать последствия своих действий. В итоге квартира была возвращена наследнику.

Ранее жертвой аферистов стала другая жительница Санкт-Петербурга. Квартира пенсионерки в историческом центре оказалась продана без ее ведома. Сделка принесла преступникам пять миллионов рублей.