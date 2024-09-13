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09:49, 13 сентября 2024Мир

В Британии обратились к НАТО после слов Путина

Британский политик Кертен обратился к НАТО с требованием после слов Путина
СюжетРоссия и НАТО:

Странам Североатлантического альянса надо стремиться к деэскалации конфликта на Украине и прекратить относиться враждебно к России. Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Президент России Владимир Путин предостерегает страны НАТО от разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западным дальнобойным оружием по российской территории, поскольку Москва расценит это как прямой акт агрессии альянса против страны», — отметил политик.

Кертен потребовал страны НАТО «перестать создавать эскалацию» в конфликте на Украине. Он также призвал альянс «изменить свое враждебное отношение к России».

Ранее Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также президент заявил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

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      Дарья Устьянцева
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