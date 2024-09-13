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14:26, 13 сентября 2024Мир

В Германии отказались обсуждать разрешение ВСУ наносить удары вглубь России

Кабмин ФРГ: обсуждения США и Британией ударов по РФ не касаются оружия ФРГ

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Обсуждения США и Великобританией разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России западным оружием не касаются оружия Германии. От обсуждений разрешения Киеву наносить удары вглубь России отказался официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, сообщает РИА Новости.

«Спекуляции, о которых идет речь, касаются оружия, которое мы вообще не поставляли, и поэтому никаких изменений не требуется», — сказал он.

По его словам, ничего не меняется и относительно позиции по отказу от поставок ракет Taurus Украине.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Европейского союза (ЕС) сами могут на двусторонней основе разрешить ВСУ использовать их дальнобойное оружие для ударов вглубь России. При этом он отказался высказаться о том, что главы Великобритании и США обсуждают возможность разрешить ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.

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      Семен Александров
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