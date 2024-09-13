Боец «Киевской Руси»: НАТО и ЕС восемь лет готовили Украину к войне с Россией

НАТО и Европейский Союз (ЕС) восемь лет «накачивали» Украину оружием и идеологически готовили к войне с Россией. Об этом заявил экс-военнослужащий националистического батальона «Киевская Русь» Вооруженных сил республики (ВСУ) Виталий, отбывающий наказание в России, передает ТАСС.

«С 2014 года на протяжении восьми лет НАТО и ЕС "накачивали" нас оружием, это все знали, что нас зомбируют, готовят к конфликту, который в данный момент перерос в СВО. Я знал, что это все происходит. Власти навязывают свою культуру: отмечали День Победы 9 мая, перенесли на 8 мая, в нашем районе школы были русскоязычные, а стали украинские. Там показывают, что все, что связано с Россией — плохо. Мне больно [от того], что сейчас происходит с этой страной», — сказал он.

Бывший боец ВСУ также отметил, что десять лет Украина укрепляла линию обороны. По его словам, для этого, в частности, использовались немецкие укрепления времен Великой Отечественной войны.

Военный подчеркнул, что солдаты украинской армии регулярно получали гуманитарную помощь из разных стран. Он рассказал, что у каждой бригады ВСУ были три или четыре города в Европе, курировавшие их. Кроме того, по словам Виталия, нередко бойцов ВСУ обучали иностранные инструкторы.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись на пяти участках фронта в Донбассе. В том числе, сообщается о наступлении российских военных в районе Гродовки на покровском направлении и Пречистовки к западу от Угледара в Донецкой народной республике.