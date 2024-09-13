Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:34, 13 сентября 2024Бывший СССР

В «Киевской Руси» сообщили о подготовке Украины к войне с Россией

Боец «Киевской Руси»: НАТО и ЕС восемь лет готовили Украину к войне с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

НАТО и Европейский Союз (ЕС) восемь лет «накачивали» Украину оружием и идеологически готовили к войне с Россией. Об этом заявил экс-военнослужащий националистического батальона «Киевская Русь» Вооруженных сил республики (ВСУ) Виталий, отбывающий наказание в России, передает ТАСС.

«С 2014 года на протяжении восьми лет НАТО и ЕС "накачивали" нас оружием, это все знали, что нас зомбируют, готовят к конфликту, который в данный момент перерос в СВО. Я знал, что это все происходит. Власти навязывают свою культуру: отмечали День Победы 9 мая, перенесли на 8 мая, в нашем районе школы были русскоязычные, а стали украинские. Там показывают, что все, что связано с Россией — плохо. Мне больно [от того], что сейчас происходит с этой страной», — сказал он.

Бывший боец ВСУ также отметил, что десять лет Украина укрепляла линию обороны. По его словам, для этого, в частности, использовались немецкие укрепления времен Великой Отечественной войны.

Военный подчеркнул, что солдаты украинской армии регулярно получали гуманитарную помощь из разных стран. Он рассказал, что у каждой бригады ВСУ были три или четыре города в Европе, курировавшие их. Кроме того, по словам Виталия, нередко бойцов ВСУ обучали иностранные инструкторы.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись на пяти участках фронта в Донбассе. В том числе, сообщается о наступлении российских военных в районе Гродовки на покровском направлении и Пречистовки к западу от Угледара в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «СВО приобрела новое измерение». В Минобороны заявили об изменении роли Украины после нападения ВСУ на Курскую область

      Ученые рассказали о скачке выбросов метана

      Губернатор заявил о третьем сбитом над Орловской областью беспилотнике

      В США оценили влияние Тейлор Свифт на поддержку рейтингов демократки Харрис

      Рита Дакота показала видео в купальнике

      Стало известно о пропавшем в российских регионах препарате

      В Литве назвали стратегический приоритет страны

      Британия и США отложили решение по ударам ВСУ вглубь России

      Построен пятиногий робот с живыми грибами вешенками вместо мозга

      Под Москвой собака акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше