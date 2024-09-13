В Кремле оценили заявления Путина об ударах ВСУ вглубь России

Песков: заявления Путина о последствиях ударов ВСУ вглубь РФ предельно четкие

Заявления президента России Владимира Путина о потенциальных последствиях ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным дальнобойным оружием вглубь территории РФ предельно четкие и «не допускают двойных прочтений». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Заявления, которые вчера сделал президент Путин, очень важные. Они достаточно четко и однозначно сформулированы, поэтому не допускают каких-то двойных прочтений слов российского лидера», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, у него нет сомнений, что заявления президента России «достигли адресатов, которым они предназначались».

Ранее Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также президент заявил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».