В России выявили факты незаконной торговли кормами для животных

Россельхознадзор выявил факты незаконных продаж кормов Hill's, Acana и Orijen

Сотрудники Россельхознадзора выявили факты незаконной торговли кормами для домашних животных в России. Инциденты были зафиксированы в ходе мониторинга различных веб-страниц в интернете, сообщается на сайте ведомства.

Поводом для проведения проверок, как уточнили в Россельхознадзоре, стали массовые обращения владельцев домашних животных. В ходе анализа на сайтах ряда интернет-площадок, в частности, были выявлены факты реализации широкого ассортимента кормов Hill's. В ведомстве напомнили, что продажи продукции американского производителя в РФ были ограничены из-за отсутствия в ее составе ДНК индейки, заявленного на маркировочной этикетке.

Помимо этого, как добавили в Россельхознадзоре, были выявлены случаи реализации в российском сегменте интернета кормов канадских торговых марок Acana и Orijen. В отношении них, пояснили в ведомстве, в середине июня 2021 года также были введены ограничения на продажи в России. В ходе проверки было установлено, что к реализации запрещенных к провозу в РФ кормов оказались причастны зарегистрированные на территории Белоруссии компании «Гарфилд», Little Paws и «Леопольд».

Поставки вышеуказанных товаров поступали в РФ без ветеринарных сопроводительных документов, из-за чего их трудно отследить, заявили в ведомстве. «Это способствует попаданию в оборот кормов неизвестного происхождения с неподтвержденными показателями качества и безопасности», — резюмировали в Россельхознадзоре.

Ограничения на ввоз в Россию кормов для животных с итальянского предприятия американской компании Hill's были введены ведомством еще в конце января 2024 года. Тогда в Россельхознадзоре объяснили свое решение в том числе отсутствием лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке. Кроме того, сотрудники ведомства заявили о недостаточной температурной обработке сырья при производстве этих кормов и отсутствии сведений о происхождении сырья. Все эти факторы, резюмировали эксперты, делают данную продукцию потенциально опасной для употребления домашними животными.