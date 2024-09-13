Сбер выступил генпартнером выставки «Иосиф Бродский. Место не хуже любого»

В Москве открылась выставка «Иосиф Бродский. Место не хуже любого»

Выставка «Иосиф Бродский. Место не хуже любого» проходит с 11 сентября 2024 года по 12 января 2025 года в Еврейском музее и центре толерантности.

Это первая экспозиция, которая подробно рассказывает об отъезде Бродского из СССР, его жизни и творчестве в Европе и США с 1972 по 1996 год. Повествование строится на мемориальных предметах из Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, музея «Полторы комнаты», Российской национальной библиотеки и частных собраний. Воображаемые маршруты Бродского часто проходили через миры изобразительного искусства: через живописные полотна Клода Лоррена, композиции Джованни Баттиста Пиранези, офорты Рембрандта Харменса ван Рейна, конструкции Жоржа Брака. В экспозицию вошли произведения из ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Государственного музея «Царскосельская коллекция» и частных собраний.

Sber Metaverse Tech совместно со Сбермаркетинг Event Lab создали к выставке иммерсивный опыт, основанный на технологиях дополненной реальности (AR), который поможет узнать больше о жизни и творчестве поэта.

Пользователи отправятся в знаковые для Бродского места и наполнят метафорический чемодан, ключевой символ выставки, вещами, которые его сопровождали и вдохновляли. Экспонаты сопровождаются QR-кодами, по которым гостей выставки ожидают увлекательные интерактивы. В AR-программе — литературная дуэль с искусственным интеллектом, беседы с котом поэта, путешествие по Англии, гадание на книге и даже фото с самим Бродским.

Кроме того, к открытию выставки подготовлены активности партнеров Сбера. Например, онлайн-кинотеатр Okko подготовил тематическую подборку фильмов к выставке, посвященную киноконтексту вокруг поэта, а HiFi-стриминг Звук вместе с кураторами музея — плейлист из композиций, которые слушал Иосиф Бродский.

Проект сопровождается публичной образовательной и инклюзивной программой, обзорными и тематическими экскурсиями.

