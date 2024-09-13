Житель российского региона пострадал при ударе дрона ВСУ по работавшему в поле комбайну

ВСУ атаковали под Белгородом работавший в поле комбайн, ранен один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали комбайн, работавший в поле в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Удар дрона по сельскохозяйственной технике произошел неподалеку от села Бессоновка. Мужчина получил минно-взрывную травму, его доставили в одну из больниц областного центра. Он отказался от госпитализации и будет лечиться амбулаторно.

Помимо этого, украинские войска атаковали села Новая Деревня и Борисовка. Там были повреждены жилой дом и техника, принадлежащая одному из предприятий. Пострадавших нет.

Ранее 13 сентября в Белгородской области грузовик подорвался на мине. Пострадал водитель. Несмотря на полученные травмы, он смог самостоятельно добраться до больницы.