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18:25, 13 сентября 2024Россия

Житель российского региона пострадал при ударе дрона ВСУ по работавшему в поле комбайну

ВСУ атаковали под Белгородом работавший в поле комбайн, ранен один человек

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали комбайн, работавший в поле в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Удар дрона по сельскохозяйственной технике произошел неподалеку от села Бессоновка. Мужчина получил минно-взрывную травму, его доставили в одну из больниц областного центра. Он отказался от госпитализации и будет лечиться амбулаторно.

Помимо этого, украинские войска атаковали села Новая Деревня и Борисовка. Там были повреждены жилой дом и техника, принадлежащая одному из предприятий. Пострадавших нет.

Ранее 13 сентября в Белгородской области грузовик подорвался на мине. Пострадал водитель. Несмотря на полученные травмы, он смог самостоятельно добраться до больницы.

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      Алан Босиков
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