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18:57, 13 сентября 2024Россия

Жителям Сибири объяснили появление карты убежищ «военным временем»

Власти Новосибирска объяснили появление карты убежищ «военным временем»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Власти Новосибирска опубликовали на официальном портале администрации города инструкцию о том, где взять противогаз и где найти убежище. Насторожившимся жителям сибирского города объяснили ее появление «военным временем», пишет «Подъем».

Согласно опубликованной чиновниками информации, на интерактивную карту российского города нанесли 71 пункт временного размещения при чрезвычайных ситуациях, 193 сборных эвакуационных пункта и 74 адреса, где можно получить противогазы. Разработчики заверили, что информация будет пополняться.

«Это шаг навстречу потребностям граждан в получении актуальной и достоверной информации о работе объектов гражданской обороны. (...) Мера помогает сформировать безопасную городскую среду», — пояснил появление карты начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Максим Русин.

Позже в соцсетях и СМИ местные жители стали задавать вопросы, для чего эта информация была опубликована, ведь их регион находится далеко от границы с Украиной и зоны проведения специальной военной операции.

В комментарии «Подъему» в департаменте по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска заявили, что решение об укрытии работающих на предприятиях гражданской обороны сотрудников должно принимать их руководство, а карты были опубликованы для остальных категорий населения.

«Укрытие неработающего населения города Новосибирска в период мобилизации и в военное время планируется за счет использования заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства», — сообщили в администрации города.

Интерактивная карта помещений, которые могут быть использованы в качестве убежищ в приграничном регионе России — Белгородской области, к примеру, появилась в 2022 году. Регион на границе с Украиной регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.

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      Елена Торубарова
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