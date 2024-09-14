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11:33, 14 сентября 2024Экономика

ЕС назвали заложником ввозимого сырья и технологий

Экс-глава ЕЦБ Драги: ЕС превратился в заложника ввозимого сырья и технологий

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) превратился в заложника ввозимого сырья и технологий. Об этом заявил экс-глава Европейского центробанка и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, передает Reuters.

«Мы не сможем лидировать в технологиях и быть независимым игроком на мировой арене. Нам придется отказаться от некоторых, если не всех, амбиций», — рассказал политик.

В частности, Драги привел цифры, согласно которым траты на импорт энергоресурсов в Евросоюзе выросли с 341 миллиарда в 2019 году до 416 в 2023 году. По его словам, данные цифры делают сообщество более уязвимым в контексте экономической конкуренции США и Китая. Он также подчеркнул, что подобная зависимость ставит под угрозу европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) и планы по его развитию.

Ранее стало известно, что в июле США резко сократили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС, в результате чего доходы американских экспортеров упали до минимального значения за три года. Отмечается, что доля стран ЕС в поставках СПГ США упала до 44,1 процента. При этом поставки американского газа в Азию с начала года выросли на 50 процентов — доля стран этого региона увеличилась до 36 процентов.

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      Максим Габриелян
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